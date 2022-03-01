РИАМО - 1 мар. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух мужчин, которые распылили газовый баллончик в лицо женщине в парке Москвы. Прокуратура по данному факту утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Двое 40-летних обвиняемых в Измайловском парке культуры и отдыха подошли к женщине. Беспричинно, пользуясь своим физическим превосходством, один из обвиняемых распылил потерпевшей в лицо содержимое газового баллончика – капсацин.

Второй мужчина снимал происходящее на мобильный телефон. Потом эту запись они выложили в соцсети. Видео попалось на глаза сотрудникам прокуратуры во время мониторинга.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу.