РИАМО - 1 мар. На западе Москвы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Автобус наехал на ногу ребенку, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.
Инцидент произошел на улице Академика Анохина, когда ребенок оказался на проезжей части.
Автобус принадлежит коммерческому перевозчику ООО «Стартранс». Пострадавшему в ДТП несовершеннолетнему пешеходу оказывается медицинская помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
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