РИАМО - 1 мар. На западе Москвы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Автобус наехал на ногу ребенку, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Инцидент произошел на улице Академика Анохина, когда ребенок оказался на проезжей части.

Автобус принадлежит коммерческому перевозчику ООО «Стартранс». Пострадавшему в ДТП несовершеннолетнему пешеходу оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.