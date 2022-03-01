РИАМО - 1 мар. В 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на территории Подмосковья будет восстановлено около 1,3 тыс. га лесных массивов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

«Лесные культуры будут сажать на тех участках, где ранее проводили сплошные санитарные рубки. Предварительно проведут подготовку почвы для посадок сеянцев 1-3 лет. Их высота – около 12 см. А уже через 7 лет на местах нынешних посадок появится молодой лес», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов отметил, что около 100 га пойдет под посадку культур, которую специалисты проведут совместно с жителями столичного региона в ходе патриотических акций.