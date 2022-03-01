РИАМО - 1 мар. Одним из подопечных реабилитационного центра для детей «Созвездие» в Красногорске является уроженец Донбасса Денис, он инвалид. Благодаря помощи спонсора ему удалось установить бионический протез кисти руки, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Денис – ребенок Донбасса. Симпатичный взрослый и очень застенчивый парень, смущается, с трудом улыбается и практически не смотрит в глаза – стесняется», – написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

Юноша пострадал в 2018 году, когда вместе с друзьями после налета играл с остатками патронов. Один из снарядов взорвался в руках мальчика, из-за чего у него оторвало кисть левой руки.

В течение нескольких лет Денис проходит реабилитацию в центре «Созвездие». Основатель и руководитель центра Сергей Сюрин нашел спонсора, компанию Zenden, благодаря которой мальчику поставили бионический протез кисти руки.

«Денис смущается, а Сергей Николаевич требует его взять в руку яблоко и переложить в другую. Поразительно, но рука работает. И это — чудо! Денис называет себя киборгом и чувствует настоящее счастье», – добавила Мишонова.