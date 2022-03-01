РИАМО - 1 мар. Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении электронного аукциона на оказание услуг по ликвидации несанкционированных навалов мусора с вывозом и захоронением отходов в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС провело проверку по жалобе ООО «МД-Консалтинг» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения «Орехово-Зуевский комбинат благоустройства» и муниципального казенного учреждения «Управление централизации закупок Орехово-Зуевского городского округа».

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно установили требования к участникам в извещении о проведении электронного аукциона, нарушив тем самым права ООО «МД-Консалтинг». Антимонопольное ведомство пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу обоснованной.

Муниципальным учреждениям выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения.