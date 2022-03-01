РИАМО - 1 мар. Рабочие закончили подготовительный этап возведения многопрофильного комплекса детской больницы Святого Владимира. Медобъект будет располагаться на востоке мегаполиса, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках строительства многопрофильного комплекса детской больницы Святого Владимира в столичном районе Сокольники завершены работы подготовительного этапа, выполнены железобетонные конструкции ниже нулевой отметки», – заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что общая площадь здания составит 55 тыс. «квадратов». Медучреждение будет рассчитано на 477 коек многопрофильной направленности.

«Комплекс станет одной из ведущих детских больниц в стране», – подчеркнул Бочкарев.

На близлежащей территории больницы установят ограждение, будет работать пропускной пункт, для пациентов, сотрудников и посетителей оборудуют места для машин. Также там намерены создать места для прогулок.