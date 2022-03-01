РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. В Балашихе четверо молодых людей из подмосковных Электроуглей задержаны по подозрению в краже у местного жителя автомобиля и аккумулятора от грузовика, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по мкрн Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль отечественного производства, припаркованный на ул. Авиарембаза, и аккумулятор с принадлежащего ему грузового автомобиля, который был припаркован рядом. Сумма материального ущерба составила 57 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлены и доставлены в отдел полиции четверо молодых людей, проживающих в г. Электроугли, в возрасте от 16 до 18 лет. Злоумышленники проникли в автомобиль, сломав замок двери. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Балашихинским городским судом злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.