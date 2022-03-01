РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») собрали гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также для тех, кто там остался, сообщает пресс-служба предприятия.

Оружейники активно поддержали инициативу администрации городского округа Подольск, которая совместно с местным отделением партии «Единая Россия» организовала централизованную благотворительную акцию в муниципалитете.

«Сбор гуманитарной помощи в ЦНИИТОЧМАШ шел в течение 2 дней. Сотрудники института принесли предметы первой необходимости, постельное белье, подушки, игрушки, школьные принадлежности, продукты и многое другое», - сказала председатель первичной профсоюзной организации ЦНИИТОЧМАШ Татьяна Косарева.

Вещи отвезли в окружной пункт приема гуманитарной помощи. Особенно старались во время сбора сотрудники отдела кадров, производственного цеха, отдела внешнеэкономической деятельности и гражданских проектов, управления качеством. Цех производства экипировки, кроме сбора предметов первой необходимости, предложил волонтерскую помощь пострадавшим.

Пункт приема гуманитарной помощи открыт в волонтерском центре на базе молодежного центра «Максимум» на ул. Ульяновых, д. 1. Помочь может любой желающий. Добровольцы формируют груз для отправки в места размещения беженцев из Донбасса.

В пункт сбора можно приносить продукты, посуду, средства личной гигиены, постельное белье, одеяла и другие предметы первой необходимости. Для детей можно передать детское питание, игрушки, книги и канцелярские товары. Все предметы должны быть новыми и упакованными, а продукты иметь длительный срок хранения.

Пункт приема работает с 10:00 до 20:00, контактный телефон: 8(496)750-04-93.