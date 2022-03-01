РИАМО - 1 мар. В Путилкове в городском округе Красногорск произошел пожар в бытовке. В результате возгорания никто не пострадал, сообщили РИАМО в администрации муниципалитета.

«Там в одной бытовке было возгорание. Пострадавших нет, на место выезжали пожарные», — сообщили в администрации городского округа Красногорск.

В администрации добавили, что бытовая постройка находится на территории строительной компании «Самолет».

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 27 техногенных пожаров. На их тушение были направлены 238 человек и 68 единиц техники.