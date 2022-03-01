РИАМО - 1 мар. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «АктивПроект» о нарушении Закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в региональное УФАС поступила жалоба ООО «АктивПроект» на действия (бездействие) АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» при проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по оценке технического состояния строительных конструкций и систем инженерного обеспечения на участках перевооружения и реконструкции объекта капитального строительства.

По результатам рассмотрения ведомство признало жалобу ООО «АктивПроект» необоснованной. Компания не согласилась с решением антимонопольного ведомства и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «АктивПроект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.