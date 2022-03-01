РИАМО - 1 мар. На западе Москвы стартовал капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса. Работы будут проходить в пять этапов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Объект расположен в районе пересечения Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта. Сначала специалисты отремонтируют центральный участок тоннеля на ТТК, а затем приступят к ремонту прилегающих к нему въездных и выездных тоннелей.

«На время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе движения в каждом направлении», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что тоннельный комплекс был введен в эксплуатацию в 2000 году. С тех пор на объекте не проводился капитальный ремонт. С течением времени на бетонных поверхностях и гидроизоляции стен образовались повреждения, перекрытия и облицовка обветшались, а на дорожном полотне разрушились деформационные швы.

«В рамках проекта заменим старую облицовку стен на металлокерамическую, полностью обновим системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановим целостность стен и потолков тоннелей», – добавил Бирюков.

На финальной стадии проведения работ специалисты отремонтируют деформационные швы и уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Завершение работ запланировано на третий квартал 2023 года.