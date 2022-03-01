РИАМО - 1 мар. С 1 марта на территории России начал действовать новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами при проведении экзаменов на водительские права, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Новый порядок действует вместо документа, который был утвержден 5 лет назад. Нововведение определяет организацию взаимодействия подразделений Госавтоинспекции с автошколами при проведении экзаменов для групп автошкол.

Не изменилась процедура проверки кандидатов на предмет их раннего лишения прав. Также будут проверять их медспарвки.

Но теперь автошколы будут направлять в ГИБДД списки кандидатов в водители за 10 дней до окончания их обучения. Раньше списки направлялись за месяц.

Как и ранее, на основе заявок автошкол подразделения Госавтоинспекции ежемесячно формируют и утверждают график проведения экзаменов, автошколы за 3 дня до назначенной даты подают в Госавтоинспекцию списки организованных групп для проведения экзаменов.

Новый порядок будет действовать для сотрудников автошкол и ГИБДД.

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