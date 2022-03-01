РИАМО - 1 мар. В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Центральном округе Москвы в этом году заменят 135 лифтов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дом 11/13, строение 1 в Кривоколенном переулке стал самым старым зданием в центре Москвы, где в 2022 году заменят лифты. Дом возвели в 1880 году. С 1922 по 1936 год здесь жил инженер, архитектор и изобретатель Владимир Шухов. Здание обладает статусом объекта культурного наследия.

Самое большое количество новых подъемных механизмов установят в доме 52 по улице Бутырский Вал. В здании 1968 года постройки обновят 8 лифтов.

Самым высоким домом в центре города, где в текущем году установят новые подъемники, стало здание на Новом Арбате. Этот дом-башню построили в 1967 году.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в 2022 году по всему городу планируется заменить более 2,2 тыс. лифтов.