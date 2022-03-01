РИАМО - 1 мар. Специалисты завершили первый этап модернизации официального портала мэра и правительства столицы. Теперь незрячим и слабовидящим людям стало проще находить информацию на сайте и пользоваться электронными сервисами, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Помочь пользователям с нарушениями зрения пользоваться сайтом мэра и правительства Москвы призваны скринридеры. Такие программы преобразуют текст на экране в речь.

«Принципиально важно, чтобы как можно больше москвичей могли пользоваться всеми возможностями городского портала. Работа над его инклюзивностью включает целый набор параметров. Одно из главных обновлений на первом этапе — усовершенствованная навигация», – заявила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что изменения помогут слабовидящим и незрячим жителям города ориентироваться на сайте и самостоятельно получать необходимые им услуги.

Участие в апробации возможностей портала принимают три тестировщика, имеющих нарушения зрения.

При адаптации портала для пользователей с нарушениями зрения было необходимо соблюсти принципы доступности содержания, понятности изложенной информации и управляемости функциями портала.

Так, если пользователь не может прочитать необходимую ему информацию, у него должна быть возможность ее прослушать. На первом этапе модернизации сайт мэра и правительства Москвы сделали более доступным для программ экранного доступа. С помощью скринридера люди смогут переходить между разделами портала и выбирать нужные опции, а информация на экране будет зачитываться синтезатором речи.

Если раньше для доступа к опции «Поиск» пользователям требовалось прослушать около 30 пунктов и подпунктов меню, теперь это можно сделать за пару кликов. По экрану пользователь перемещается с помощью клавиатуры и программ экранного доступа.

Также была доработана дизайн-система сайта. На портале применяются более удобные для слабовидящих межстрочные интервалы, размеры и контрастность шрифтов. Благодаря подсветке кнопок и текста в шапке портала синим цветом слабовидящим пользователям проще определить, в какой части страницы они находятся.

Заголовки помечены специальными метатегами, которые считывает скринридер. Перемещаясь от заголовка к заголовку и других кликабельных элементов, пользователь может быстро найти нужную ему информацию.

Также инклюзивные новшества внедрены в мобильное приложение «Моя Москва». Например, была введена поддержка динамических текстовых стилей в списке начислений на главном экране раздела «Мои платежи». В приложении будет изменен размер шрифтов в зависимости от выбранных на устройстве настроек.

Команда инклюзивного тестирования портала протестировала сервисы записи к врачу, передачи показаний счетчиков и другое. Их дорабатывают с учетом требований.

Всего же на портале представлено свыше 380 услуг и сервисов, ими пользуются более 14,5 млн человек. В 2021 году городским электронным услугам исполнилось 10 лет.