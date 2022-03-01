РИАМО - 1 мар. Сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Сергиево-Посадского городского округа по подозрению в незаконном обороте алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители выяснили, что злоумышленик хранил спиртосодержащую продукцию в гаражном боксе в поселке Богородское. В планах подозреваемого был сбыт фальсифицированного алкоголя.

Полицейские во время осмотра помещения обнаружили и изъяли канистры со спиртосодержающей жидкостью, необходимую фурнитуру для подделки алкоголя и свыше 8 тыс. бутылок нелегальной алкогольной продукции известных торговых марок. В сумме их стоимость превысила 1 млн рублей.

Эксперт заключил, что изъятое спиртное не соответствует требованиям ГОСТ.

«Как пояснил правонарушитель, он смешивал этиловый спирт и очищенную воду, после чего полученная алкогольная продукция проверялась спиртометром и разливалась по бутылкам различных емкостей. Данный алкоголь предназначался для реализации в торговые точки, расположенные на территории Сергиево-Посадского г. о.», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.