РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В КПЦ «Дубровицы» Подольска на общественном обсуждении благоустройства лесопарка «Дубровицкий лес» жители попросили разделить места для массового отдыха и профессиональных занятий спортом на лыжероллерной трассе, построить рядом здание спортивной школы и стоянку, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Эксперты из министерства благоустройства Московской области вечером 28 февраля провели в поселке Дубровицы мероприятие в формате соучаствующего проектирования. Жители округа высказали свои предложения по благоустройству леса, которые учтут в итоговом проекте.

Представители муниципальной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам попросили создать лыжероллерную трассу с твердым покрытием и освещением, а также разделить зоны для профессиональных занятий спортом и соревнований и массовых видов отдыха. От Общественной палаты поступило предложение перенести спортшколу ближе к роллерной трассе и продумать меры безопасности. Представители совета ветеранов высказались за зоны «тихого отдыха», создание дорожек для пеших прогулок, устройство вместительной парковки. Просили также дорожки для велосипедных прогулок. Депутатский корпус попросил максимально сохранить деревья и согласовать план расширения дороги к деревне Луковня с проектом благоустройства леса.

Член экспертного совета регионального проекта «Парки в лесу» Александра Богомолова рассказала, что проектирование планируют завершить в текущем году.

«У министерства благоустройства Подмосковья стоит задача в апреле выйти из экспертизы. У нас очень сжатые сроки. Начало реализации проекта также в текущем году. Будет еще несколько встреч с фокус-группами, запустят соцопрос. Когда соберут всю информацию, архитектор ее проанализирует. После этого с жителями встретятся и обсудят проектное предложение. Обсуждение проектных предложений пройдет в конце марта», - сказала Богомолова.

Благоустройство лесопарка «Дубровицкий лес» планируется в в 2022-2023 годах в рамках нового проекта «Парки в лесу», инициированного губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Средства на реализацию масштабного проекта выделят из областного и местного бюджетов по программе «Формирование современной комфортной городской среды».