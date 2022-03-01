РИАМО - 1 мар. Студия Sony Pictures приняла решение отменить выпуск своих фильмов на территории России. Отказ от премьер стал реакцией на проведение Россией спецоперации на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации Reuters, одним из самых ожидаемых в России фильмов студии был блокбастер «Морбиус» с актером и музыкантом Джаредом Лето в главной роли.

Также об отмене премьер своих фильмов в России заявила студия Warner Bros. Так, в кинотеатрах РФ не покажут фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном.

Кинокомпании приняли решение о бойкоте российских кинотеатров в связи с проведением Вооруженными силами РФ спецоперации на территории Украины. Западные страны ранее ввели экономические санкции в отношении России.