РИАМО - 1 мар. В Юго-Восточном административном округе столицы в 2022 году введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В Нижегородском районе по адресу: улица Нижегородская, владение 76 в этом году введут в эксплуатацию 2 жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время здесь идут фасадные и отделочные работы, монтаж кровли и окон», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасад здания жилого дома будет отделан трехслойными стеновыми панелями и облицован пиленым керамическим кирпичом. Также специалисты разместят короба для кондиционеров и застеклят лоджии.

В здании будут находиться 234 квартиры: 39 однокомнатных, 159 – двухкомнатных, в том числе 3 квартиры для маломобильных жильцов, и 36 – трехкомнатных.

Первый этаж дома будет нежилым. Там планируют разместить кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты и прочие объекты. В здании установят лифты грузоподъемностью 1 тыс. кг и 400 кг. Новостройка также будет оборудована системой охраны, управлением эвакуацией при пожаре и видеонаблюдением.

На территории дома проведут озеленение. Там высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и цветники.