РИАМО - 1 мар. При оплате проезда в столичном транспорте смартфоном по карте «Мир» теперь можно сэкономить 10 руб. на каждой поездке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция проходит с 1 марта по 30 июня в наземном общественном транспорте, метро, на МЦК и МЦД.

«По решению мэра Москвы в московском транспорте создается как можно больше способов оплаты проезда, благодаря чему билетная система столичного транспорта признана лучшей в мире. Мы запускаем не только новые сервисы, но и акции с нашими партнерами, которые делают проезд выгоднее для пассажиров. Обладатели карт «Мир» могут экономить до 10 руб. с каждой поездки на всем городском транспорте», — отметил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Данная акция проходит уже в шестой раз, ее запустили в 2019 году. Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова подчеркнула, что прошлый опыт доказал популярность акции среди москвичей и гостей города. Так, с сентября до декабря 2021 года количество платежей через систему «Мир» увеличилось в 20 раз.

По словам Точиловой, данное предложение самое выгодное при оплате разовых поездок на общественном транспорте в Москве. Кешбэк составляет 10 руб. При оплате поездки сначала спишется ее полная стоимость, затем в течение получаса на карту вернется сумма кешбэка.