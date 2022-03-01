РИАМО - 1 мар. Столица стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards 2021 в категории «Лидер делового туризма», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, отдельной награды удостоили коллективный проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений». Его назвали лучшим межрегиональным проектом 2021 года.

Проект «Два города — миллион впечатлений» запустили в 2021 году. В его рамках две столицы создали единое туристическое пространство, чтобы привлекать больше гостей. Главный акцент сделан на нестандартные места и локации.

Премия Russian Travel Awards вручается за достижения в развитии отечественной туротрасли.