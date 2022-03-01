РИАМО - 1 мар. Жителя подмосковного Раменского задержали по подозрению в телефонном мошенничестве в отношении 87-летней пенсионерки, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По телефону аферист представился пожилой женщине следователем и сообщил, что ее племянница стала виновницей ДТП с пострадавшим. Для урегулирования инцидента злоумышленник потребовал 800 тыс. рублей, однако у пенсионерки оказалось только 360 тыс. рублей. Их женщина передала приехавшему к ней домой водителю «следователя».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Подозреваемого задержали в Воскресенске благодаря камерам видеонаблюдения.

«Со слов задержанного, в одном из мессенджеров ему предложили работу, которая заключалась в получении денежных средств от граждан и переводе их на сторонние банковские счета. При этом его заработком являлся фиксированный процент от перечисленной суммы», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранта уголовного дела заключили под стражу. Полицейские устанавливают его возможных соучастников, а также иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.