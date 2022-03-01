РИАМО - 1 мар. На столичных дорогах вечером во вторник ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных. Наиболее сложной дорожная ситуация будет на центральных улицах, Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Из-за проведения строительных работ ограничено движение на 85 и 90 км МКАД, а также на проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

При поездках по центру города рекомендуется пользоваться метрополитеном.

По вылетным магистралям с выделенками будет удобнее и быстрее доехать на наземном общественном транспорте и такси.