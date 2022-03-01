РИАМО - 1 мар. Компания Mastercard закрыла доступ к своей международной платежной системе для ряда финансовых институтов России. Принятое решение не затронет использование карт внутри страны, сообщает Nation News.

Ранее руководство компании заявило, что из-за введенных в отношении РФ санкций российские банки будут отключены от платежной системы.

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard», — отмечается в заявлении компании.

Западные страны ввели санкции в отношении РФ из-за проводимой российскими вооруженными силами спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.