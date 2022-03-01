РИАМО - 1 мар. В первый день весны в столичном регионе ожидается солнечная погода без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2 градуса, в Подмосковье - до плюс 5 градусов.

Содержание кислорода в воздухе близко к климактерической норме. Геомагнитный фон спокойный с отдельными периодами возмущения.

Как отметили специалисты, погода во вторник может спровоцировать недомогание за счет высокого фона атмосферного давления. Негативные реакции могут появиться у метеозависимых людей и тех, кто страдает сосудистыми заболеваниями.

«Весна будет ранней»: какой погоды ждать в марте в Московском регионе>>