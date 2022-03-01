РИАМО - 1 мар. Со вторника все водители автобусов «Мострансавто» в Подмосковье получат прибавки в 5% к заработной плате. В рамках стимулирования предусмотрены и другие выплаты.

В регионе прошли встречи глав округов с водителями и пассажирами областных автобусов. Было принято решение уделить внимание сотрудникам «Мострансавто», занимающимся перевозкой людей.

Еще 10% к зарплате водители смогут получить при соблюдении ряда условий. Так, при распределении стимулирующих выплат будет проводится оценка загруженности водителя, качество его работы и особенности маршрута, по которому ходит автобус.

Кроме того, с 1 марта все операторы областной системы-112 начнут получать прибавку к окладу в размере 7 тыс. рублей. Работа этих специалистов требует внимательности и вовлеченности. Особенно серьезная нагрузка легла на систему-112 с началом пандемии.