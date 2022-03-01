РИАМО - 1 мар. Со вторника у жителей Подмосковья появится возможность оплатить счета за услуги газификации жилья средствами маткапитала региона. Заявку можно подать на подмосковном портале госуслуг.

Основные условия: дом должен быть официально зарегистрирован, в населенном пункте в наличии есть магистральная труба. В этом случае газ протянут до границ участка по программе соцгазификации, далее семье останется провести оборудование внутри домовладения. Деньги маткапитала можно потратить на оплату пакета оборудования с установкой.

Сейчас в регионе число выданных сертификатов на областной маткапитал превысило 224 тыс. Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей и получение ежегодной выплаты.

Подмосковный маткапитал выдается не более одного раза в год до 50 тыс. рублей, если он еще не реализован и, если в семье 4 и более детей, или с 2021 по 2023 годы родится 3 ребенок.

Программу соцгазификации реализуют по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые включены в перечень, бесплатно протягивают газовую инфраструктуру до границ участков.

Далее владельцу нужно провести газ только внутри своего домовладения, для этого создан удобный комплексный договор.

Сделать это смогут все, у кого недвижимость оформлена официально.