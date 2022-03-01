РИАМО - 1 мар. Российских автомобилистов, которые не подпадают под закон об отмене техосмотра, со вторника начнут штрафовать за отсутствие диагностических карт. Размер штрафа – 2 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

Согласно новому законодательству, теперь техосмотр физлица не должны проходить. Однако это не касается машин-такси, а также других служебных автомобилей, которые перевозят пассажиров.

За сутки можно будет оштрафовать только единожды и то только в том случае, если машина визуально находится в поломанном состоянии.

Кроме того, в этом месяце ужесточаются требования к фотофиксации автомобиля, проходящего техосмотр. При его фотографировании должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем, а редактирование фоток запрещено.

Кроме того, в этом месяце автовладельцев и выпускников автошкол при сдаче автоэкзаменов будут проверять на регулярное употребление алкоголя и наркотиков. Но это правило коснется лишь тех, у кого есть признаки соответствующего заболевания, а также тех, кому потребовалась медсправка в связи с лишением прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.



