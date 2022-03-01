РИАМО - 1 мар. Со вторника Московский зоопарк начнет работать по весеннему графику. Время помещения увеличится на 1 час – с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба зоосада.

Войти в зоопарк можно будет до 17:00.

Обитатели зоосада с наступлением теплого времени года проявляют все больше активности. Некоторые выбираются на солнце чтобы погреться.

Можно будет увидеть птиц, слонов, обезьян, медоедов, жирафа, пингвинов, обитателей террариума. Понаблюдать за тем, как солнечные ванны принимают львы, морские котики и гиены.

Приобрести билет можно только в онлайн-формате на сайте зоосада или в терминалах у входа.

Посетителям напомнили, что на территории зоопарка необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.