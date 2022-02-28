РИАМО - 28 фев. 7-летний житель Подмосковья Рома Разнометов из Краснознаменска получил свои заслуженные награды, как самый преданный болельщик Олимпийских игр, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мальчик победил в конкурсе в рамках проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье». Юный спортсмен вместе со своими родными первым выполнил условия конкурса: посетил фан-зоны, принял участие в соревнованиях и мастер-классах, а также прислал свои фотографии с разноцветными снежинками.

С малышом и его родителями пообщались министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и министр культуры и туризма Елена Харламова. Во время встречи они вручили им заслуженные награды – национальные талисманы олимпийской сборной Шапко-кота и Мишку-неваляшку, приглашения в театр кукол С. В. Образцова и Московский губернский театр, а также семейный сертификат на посещение детского центра «Экспонариум» в музее «Новый Иерусалим».

«Роме всего 7 лет, но он активно путешествует, пробует себя в различных видах спорта. Благодаря нашим фан-зонам он познакомился с биатлоном, керлингом, покатался на коньках и на лыжах. И впервые посетил наш подмосковный парк «Елочки» в Домодедове. Кстати, этот парк понравился ему больше всего. Летом вместе с родителями он планирует приехать туда ещё раз», - сказал министр спорта Дмитрий Абаренов.

Олимпийские фан-зоны в Подмосковье были организованы по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в рамках реализации проекта «Зима в Подмосковье». Они работали с 5 по 20 февраля в скверах и парках 5 муниципалитетов: в Одинцовском округе (парк Малевича и парк им. Ларисы Лазутиной), в Павшинской пойме Красногорска, в парке «Елочки» в Домодедове, в центральном парке Реутова и сквере «Юбилейный» в Химках.

На больших экранах все желающие могли следить за выступлениями российских спортсменов, а по выходными имели возможность принять участие в различных мастер-классах, соревнованиях и конкурсах.