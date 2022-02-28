РИАМО - 28 фев. В Подмосковье вступило в силу решение о расторжении госконтракта с ООО «ГЕОСИНТЕТИКА», которая была исполнителем работ по рекультивации закрытого мусорного полигона «Ядрово», но работы по неизвестным причинам не начала, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Госконтракт с этой организацией расторгнут в одностороннем порядке. Обращение направлено в ФАС.

Сейчас работоспособность системы дегазации полигона поддерживается силами собственника ООО «Ядрово». Уровень ПДК и состояние атмосферного воздуха постоянно находятся под наблюдением экспертов.

Однако в связи с погодными условиями возможны кратковременные выбросы свалочного газа и появление неприятных запахов с полигона.

Фирма «ГЕОС» должна была приступить к рекультивации полигона, в первую очередь к дегазации, еще 10 февраля. В связи с существенными нарушениями условий госконтракта решено расторгнуть контракт. Компании предложено в добровольном порядке оплатить штраф в сумме более 5,7 млн рублей в течение 5 дней с момента получения решения.

Однако ООО «ГЕОС» в указанные в уведомлении сроки штраф не выплатило.