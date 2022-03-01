РИАМО - 1 мар. В этот день во всем мире принято говорить друг другу комплименты, а в России владельцы домашних животных отмечают День кошек.

Всемирный день комплимента

По одной из версий День комплимента начали праздновать в 2001 году в Нидерландах. Никакой особой цели у этой даты нет, только порадовать окружающих и сделать один из дней года самым ярким, теплым и добрым. Сегодня он активно распространяется в социальных сетях.

Праздник никого не обязывает льстить, но призывает вспомнить простую истину: «Словом можно убить и словом можно исцелить». Поэтому день, когда сделать близким или совсем незнакомому человеку приятное, просто сказав пару слов, набирает популярность.

Всемирный день гражданской обороны

В 1931 году сразу несколько государств выступили с инициативой создать «Ассоциацию Женевских зон безопасности», ее основателем стал французский генерал медицинской службы Сен-Поль. Со временем ее преобразовали в Международную организацию гражданской обороны. Сегодня в организацию входят 59 стран, 16 – являются наблюдателями.

1 марта был одобрен устав МОГО и с 1990 года начали отмечать Всемирный день гражданской обороны. Организация занимается подготовкой кадров в области управления при чрезвычайных ситуациях, а также делится опытом и знаниями по гражданской обороне. МЧС России вошло в структуру в 1993 году.

День «Ноль дискриминации»

С 2014 года в первый день весны по решению ООН отмечается День борьбы с дискриминацией. Изначально его создатели хотели привлечь внимание к проблемам людей с ВИЧ и СПИД, избавить их от брезгливости и страха окружающих.

Сегодня праздник понимается в более широком смысле. Каждый человек вне зависимости от расы, национальности, религии, пола, политических взглядов и принадлежности к той или иной социальной группе имеет право на полноценную достойную жизнь.

Профессиональный праздник экспертов-криминалистов

1 марта отмечает свой профессиональный праздник одна из структур МВД России – экспертно-криминалистическая служба. Именно в этот день в 1919 году был создан первый кабинет судебной экспертизы.

Принципы работы с тех пор сильно изменились, в 20-е года прошлого века появились научно-технические подразделения службы. Сегодня это подразделение МВД России не только занимается проведением различных судебных и технических экспертиз, но и сертифицирует гражданское и служебное оружие, участвует в подготовке актов.

День хостинг-провайдера

Этот праздник появился в России 2011 году. В календарь День хостинг-провайдера внесли по инициативе коммерческой организации. Он все еще считается неформальным, но активно отмечается причастными к хостингу специалистами.

Хостинг-провайдеры – это компании, которые размещают оборудование, данные и web-сайты на своих технических площадках – хостингах.

День кошек

Впервые в России День кошек предложили отпраздновать Московский музей кошки и редакция журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году. Дата не совпадает с аналогичным событием в других странах и Всемирным днем кошек.

Несмотря на стихийность праздника его активно отмечают владельцы и поклонники пушистых питомцев, превращая социальные сети в площадки для публикации многочисленных фотографий с котиками.

Ярилин день

До 1492 года в этот день на Руси отмечали начало нового года. Именно с Ярилина дня – дня бога солнца – начинали новый отсчет. Отмечали Ярилин день хороводами. Считалось, что солнце в этот день крепнет, земля нагревается и изгоняет зиму, а значит пора браться за сельскохозяйственные работы.

Ярило считался еще и богом плодородия, поэтому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке, набраться сил. Повитухи топили полуденный снег и мыли этой водой руки, очищая их перед принятием ребенка.