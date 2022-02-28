РИАМО - 28 фев. В эти дни у всех очень много тревог и эмоций. Беженцы, приехавшие в Подмосковье, не могут говорить без слез и тяжелых воспоминаний. Дети пошли в школу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня одна мама буквально упала в обморок от чувств и переживаний, которые она испытывает», - рассказал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин принял решение защитить соотечественников и не допустить угрозы России и ее границам.

«Было сделано все, чтобы нас услышали и украинские коллеги, и международное сообщество. Увы, мы имеем то, что имеем. И сейчас делается все, чтобы наладить переговорный процесс, прийти к мирному урегулированию», - заключил Воробьев.

В Подмосковье прибыли 1,3 тыс. человек из Луганской и Донецкой республик. Их разместили в детских лагерях региона. Дети школьного возраста начали ходить в образовательные учреждения Московской области.