РИАМО - 28 фев. Опубликована закупка на капитальный ремонт Свердловской средней общеобразовательной школы имени Михаила Петровича Марченко в городском округе Лосино-Петровский, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Лосино-Петровский.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2022 году.

На строительство и капитальный ремонт детских садов и школ в Московской области в 2022 году выделено 8,5 млрд рублей. За 5 лет в регионе были построены 117 школ и 116 детских садов, еще в 107 школах и 145 детсадах был проведен капремонт.