РИАМО - 28 фев. В подмосковном Чехове прошло первенство России среди синхронистов. В соревнованиях приняли участие свыше 430 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Возраст участников - 13-15 лет. 41 команда представляла 20 субъектов РФ. Среди спортсменов было разыграно 5 комплектов наград в дисциплинах соло, дуэт, дуэт - смешанный, группа и комби.

Подмосковье, как и прежде, представляли воспитанники чеховской школы синхронного плавания, наставником которая является легендарная спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина.

Открытие соревнований состоялось 23 февраля. 4 дня спортсмены боролись за звание сильнейших синхронистов страны. Соревнования проходили на базе Дворца спорта «Олимпийский» имени В. Максимова.

На прошедшем национальном первенстве команда Московской области заняла 3 место в медальном зачете и в зачете среди субъектов РФ.