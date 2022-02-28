РИАМО - 28 фев. Опубликована закупка на проектирование и строительство детского сада на 560 мест в городском округе Люберцы, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Объект будет располагаться по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Люберцы.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году.

На строительство и капитальный ремонт детских садов и школ в Московской области в 2022 году выделено 8,5 млрд рублей. За 5 лет в регионе были построены 117 школ и 116 детских садов, еще в 107 школах и 145 детсадах был проведен капремонт.