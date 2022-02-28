РИАМО - 28 фев. Жители Подмосковья начали регистрировать проекты, которые могут быть реализованы в рамках инициативного бюджетирования, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Инициативное бюджетирование (ИБ) - это возможность жителей выдвинуть проекты и поставить конкретные задачи перед властью в части решения вопросов местного значения.

Для того чтобы стать участником в инициативном бюджетировании, жителям нужно собрать инициативную группу, обсудить проблему, выйти с проектом (который решит ту или иную проблему) к власти.

Заявить о проекте можно несколькими способами. Так, можно прийти на прием к депутату Мособлдумы и рассказать о той или иной инициативе. Также можно прийти в администрацию городского округа и рассказать о проекте (также там могут помочь зарегистрировать проект на портале «Добродел»). А еще проект можно самостоятельно зарегистрировать на портале «Добродел».

Инициативное бюджетирование позволяет собирать средства из трех источников: регионального бюджета, бюджета муниципалитетов, средств граждан или юрлиц (не менее 1%).