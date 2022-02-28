РИАМО - 28 фев. Специалисты считают, что сайты ведущих российских СМИ могли взломать через рекламные модули веб-ресурсов, сообщает Газета.ru.

Хакеры группировки Anonymous взломали сайты крупных российских изданий. В их числе «Коммерсант», «Известия» и ТАСС.

Такое мнение высказали специалисты по информационной безопасности компании T.Hunter. По их словам, контент сайтов в рамках инцидента не пострадал.

Возможно, взлом был осуществлен при помощи специального скрипта, который мог попасть на сайт через аккаунт менеджера рекламной сети.

Из-за этого при переходе на сайты выводилась страница-заглушка, а также осуществлялось перенаправление на внешний YouTube-канал.