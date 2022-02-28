РИАМО - 28 фев. Подмосковная аварийно-восстановительная служба планово организует подготовку к проведению противопаводковых мероприятий в области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Зима 2021-2022 года в Подмосковье стала наиболее снежной за последние 10 лет. В этих условиях ГКУ МО «МОС АВС» выполняет плановые мероприятия по безопасному прохождению паводка на объектах ЖКХ, а также системах обводнения торфяных месторождений региона», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что в области был создан нештатный противопаводковый отряд, а также стартовала ежегодная серия контрольных выездов оперативных групп по проверке водозаборных узлов, канализационно-насосных станций и других объектов коммунальной инфраструктуры, которые находятся в зоне возможного подтопления.

На всех 76 комплексах гидротехнических сооружений прошла профилактика по подготовке к паводку.

Ни один участок торфяных месторождений региона не остается без контроля, осуществляемого оперативными группами «МОС АВС».

Особое внимание уделяется городским округам Талдом, Сергиев Посад, Луховицы и Егорьевский, территории которых имеют природные особенности, влияющие на прохождение паводка.