РИАМО - 28 фев. На первой неделе марта мобильные офисы соцгазификации посетят 46 населенных пунктов в разных округах Подмосковья. Офисы работают по принципу многофункциональных центров, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Речь идет о д. Анискино (Лосино-Петровский г.о.), д. Алексеево (г.о. Павловский Посад), д. Антоново (Раменский г.о.), д. Барабаново (Кашира г.о.), д. Бояркино (г.о Коломна), п. Беляная Гора (Рузский г.о.), с. Введенское (Одинцовский г.о.), д. Выдрино (г.о. Шаховская), д. Давыдово (Орехово-Зуевский г.о.).

А также о д. Дмитровка (Дмитровский г.о.), д. Гаврино (г.о. Шаховская), с. Ельдигино (Пушкинский г.о.), д. Захарово (Раменский г.о.), д. Капорки Дмитровского г.о., д. Клишева (Раменский г.о.), д. Клюшниково (Богородский г.о.), с. Синьково (Раменский г.о.), с. Левково (Пушкинский г.о.), д. Лепешки (Пушкинский г.о.) п. Лесной (г.о. Коломна), д. Логиново (Павловский Посад г.о.), г. Луховицы (мкрн Молодежный-2, мкрн Молодежный-3), д. Малая Дубна (Орехово-Зуевский г.о.), д. Мисайлово (Ленинский г.о.), д. Мерклово (г.о. Шаховская), д. Михалево (Пушкинский г.о.), д. Мураново (Пушкинский г.о.).

Кроме того, мобильные офисы побывают в д. Муриково (г.о. Шаховская), п. Новое Гришино (Дмитровский г.о.), д. Новые Псарьки (Богородский г.о.), д. Обухово (г.о. Шаховская), д. Огуднево (Щелково г.о.), д. Панино (Чеховский г.о.), д. Петрушино (Ленинский г.о.), д. Погостище (Шатура г.о.), д. Проскурниково (Ступино г.о.), с. Разиньково (Ступино г.о.), с. Салтыково (Раменский г.о.), д. Строилово (г.о. Луховицы), с. Турово (Серпуховский г.о.), п. Усады (Ступино г.о.), с. Усово (Одинцовский г.о.), д. Шустино Дмитровского г.о., д. Щекутово (Павловский Посад г.о.), г. Электрогорск (в районе ул. Полетаева), д. Яковлево (Дмитровский г.о.).

В мобильных офисах можно получить 12 социальных услуг – заключить комплексный договор по соцгазификации, заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, зарегистрировать объект, присвоить адрес, пересчитать ТКО, заключить договор социального контракта, пройти вакцинацию и получить другие услуги.

Мобильные офисы соцгазификации курсируют по Подмосковью с 15 сентября 2021 года. За это время услугами передвижных пунктов воспользовались 8317 жителей региона.