РИАМО - 28 фев. Меры по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ регламентируются специальными правилами, обновленная версия которых действует в России с 1 января 2021 года. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Московской области.

Дорожные работы должны выполняться по проекту организации строительства автомобильных дорог и проекту производства работ, которые предусматривают конкретные решения по безопасности и охране труда. Работодателем должен быть разработан и утвержден комплект организационно-технологической документации, регламентирующей порядок и условия проведения работ.

Согласно правилам, в целях контроля за безопасным производством работ работодатель имеет право вести дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию производственных процессов.

Для предупреждения воздействия на работников вредных и опасных факторов при выполнении дорожных работ необходимо определить потенциально опасные участки, средства защиты рабочих, при необходимости предусмотреть меры по хранению вредных и опасных веществ.

Работодателю необходимо обратить особое внимание на работы в зонах повышенной опасности. К ним относятся котлованы, колодцы, места расположения подземных газопроводов и нефтепроводов, площадки на высоте. Также для людей существует опасность при ремонте труб с горячей водой, трубопроводов под давлением, в загазованных местах, около ЛЭП.

При проведении дорожных работ на границах зон с постоянным наличием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, около зон с возможным воздействием опасных факторов - сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья необходимо вывести работников из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения угрозы.

Работодатель обязан утвердить перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам. Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ. Выданные наряды-допуски должны учитываться в журнале.

При производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ необходимо применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

Все работники, в том числе руководители организаций, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Проверку теоретических знаний и практических навыков рабочих проводят непосредственные руководители работ.

Лица, виновные в нарушении норм трудового права, привлекаются к дисциплинарной, материальной, а также гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Ответственность за выявленные нарушения может нести работодатель (юридическое лицо), должностные лица работодателя, а также работник.

В частности, предусмотрена ответственность за нарушение трудовой дисциплины, правил безопасности, причинение ущерба, причинение вреда жизни и здоровью работников, невыплату зарплаты и так далее.

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