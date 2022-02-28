РИАМО - 28 фев. Александр Алпатов назначен на должность главы управы района Новокосино города Москвы, соответствующее распоряжение подписал столичный мэр Сергей Собянин.

С Алпатовым будет заключен служебный контракт на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения данной должности, установленный нормативными правовыми актами города Москвы.

11 февраля столичный градоначальник уволил Наталью Романцову, которая занимала пост главы управы района Новокосино.