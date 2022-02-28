РИАМО - 28 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «НКС Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В управление обратились из средней общеобразовательной школы № 1 города Реутов о внесении сведений в отношении ООО «НКС Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту асфальтного покрытия и отмостки в школе.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия ООО «НКС Групп» не соответствующими закону, а сведения в отношении компании подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с решением управления и обратилась в суд. Но там поддержали решение антимонопольного органа.