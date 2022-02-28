РИАМО - 28 фев. В 2022 году Российский Красный Крест планирует открыть в России Академию РКК и приступит к возрождению Службы милосердия в России, сообщает пресс-служба организации.

Сотрудники РКК будут проводить мастер-классы и курсы по родственному уходу для всех желающих. Осенью свою стратегию развития РКК представит на Всероссийском форуме.

«Академия станет единой платформой, на которой будут проходить подготовку и повышать квалификацию специалисты в гуманитарной и медико-социальной сферах, добровольцы, специалисты по ЧС и многие другие», – заявил председатель РКК Павел Савчук.

Он отметил, что после прохождения обучения участникам курсов будут вручены документы установленного образца.

Также на базе Академии планируется создать научно-исследовательский центр. Он будет выявлять и тиражировать лучшие практики и гуманитарные проекты на федеральном уровне.

Одним из основных направлений работы организации в 2022 году станет возрождение в России Службы милосердия. Сейчас ее сотрудники помогают пожилым людям и людям с дефицитом самообслуживания на дому, например, покупают им продукты или сопровождают на прогулку. Программа действует на территории 32 субъектов РФ. Также граждане могут обратиться за медико-социальными услугами в 41 центре активного долголетия и 4 домах милосердия РКК с круглосуточным патронажем.

«Для развития компетенций и совершенствования навыков работников социальной сферы в этом году мы планируем запустить работу 40 учебных центров на базе региональных отделений РКК. В настоящее время в России работают 11 таких учебных центров», – добавил Савчук.

Он подчеркнул, что в мае стартует обучение по родственному уходу за лежачими пациентами и курсы по обучению правилам и навыкам ухода. Принять участие в занятиях можно будет в 50 российских регионах.

Также в 40 субъектах России в 2022 году заработают специальные школы пациентов и группы взаимной поддержки пациентов с ВИЧ и туберкулезом. Там будут проходить встречи с врачами и психологами, группы поддержки и беседы. Планируется провести около 360 таких мероприятий.

«Также мы ведем проект по организации школ восстановления пациентов, перенесших Covid-19 и ОРВИ. Уже работают 6 таких школ в 6 регионах, и в этом году мы доведем эту цифру до 40», – подчеркнул Савчук.