РИАМО - 28 фев. В 2022 году Российский Красный Крест планирует открыть в России Академию РКК и приступит к возрождению Службы милосердия в России, сообщает пресс-служба организации.
Сотрудники РКК будут проводить мастер-классы и курсы по родственному уходу для всех желающих. Осенью свою стратегию развития РКК представит на Всероссийском форуме.
Он отметил, что после прохождения обучения участникам курсов будут вручены документы установленного образца.
Также на базе Академии планируется создать научно-исследовательский центр. Он будет выявлять и тиражировать лучшие практики и гуманитарные проекты на федеральном уровне.
Одним из основных направлений работы организации в 2022 году станет возрождение в России Службы милосердия. Сейчас ее сотрудники помогают пожилым людям и людям с дефицитом самообслуживания на дому, например, покупают им продукты или сопровождают на прогулку. Программа действует на территории 32 субъектов РФ. Также граждане могут обратиться за медико-социальными услугами в 41 центре активного долголетия и 4 домах милосердия РКК с круглосуточным патронажем.
«Для развития компетенций и совершенствования навыков работников социальной сферы в этом году мы планируем запустить работу 40 учебных центров на базе региональных отделений РКК. В настоящее время в России работают 11 таких учебных центров», – добавил Савчук.
Он подчеркнул, что в мае стартует обучение по родственному уходу за лежачими пациентами и курсы по обучению правилам и навыкам ухода. Принять участие в занятиях можно будет в 50 российских регионах.
Также в 40 субъектах России в 2022 году заработают специальные школы пациентов и группы взаимной поддержки пациентов с ВИЧ и туберкулезом. Там будут проходить встречи с врачами и психологами, группы поддержки и беседы. Планируется провести около 360 таких мероприятий.
«Также мы ведем проект по организации школ восстановления пациентов, перенесших Covid-19 и ОРВИ. Уже работают 6 таких школ в 6 регионах, и в этом году мы доведем эту цифру до 40», – подчеркнул Савчук.
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