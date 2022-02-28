РИАМО - 28 фев. Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что его подопечная фигуристка Елизавета Туктамышева готовится к дальнейшим соревнованиям, сообщает Газета.ru.

По его словам, фигуристка находится в отличном расположении и хорошей форме.

«Она сейчас находится в очень хороших для себя физических и технических кондициях», – подчеркнул Мишин.

В своих соцсетях фигуристка заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру. Фигуристка может готовиться к своим следующим соревнованиям. Так, она может выступить на чемпионате мира во французском Монпелье.

Прошлый чемпионат мира состоялся в Стокгольме в 2021 году. Туктамышева смогла завоевать на турнире серебряную награду.

Ранее спортсменка победила в чемпионате мира 2015 года, получила золото и бронзу на европейских первенствах и одержала победу в командном чемпионате мира.