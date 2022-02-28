РИАМО - 28 фев. На территории Гомельской области Белоруссии завершились переговоры между представителями России и Украины. Они продолжались около 5 часов, сообщает РИА Новости.

«Мы подробно прошли по всем пунктам повестки и нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», – сообщил руководитель делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, переговоры будут продолжены. Они пройдут в ближайшее время, но уже на границе Польши и Украины.

Теперь стороны должны провести консультации с руководством своих стран. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной операции по освобождению жителей Донбасса.

Что происходит 28 февраля: ход военной операции на Украине и переговоры в Белоруссии>>