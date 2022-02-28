РИАМО - 28 фев. В понедельник большинство школьников столицы вышли с каникул на учебу. Сейчас в столице нет классов, которые находятся на карантине, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У большинства московских школьников закончились каникулы. Те, кто продолжал учиться, занимались очно. Классов на карантине сейчас нет. В предыдущие дни их доля не превышала 0,01%», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что во всех образовательных учреждениях проводят тщательную дезинфекцию, а также измеряют детям и сотрудникам температуру тела.

«В зданиях используются дозаторы с антисептиками и бактерицидные лампы, безопасные для детей», - добавил градоначальник.

За последние сутки в Москве выявили 2584 новых случая заражения, в целом по стране - 106 920.

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