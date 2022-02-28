РИАМО - 28 фев. В Московской области формируют специальные «поезда здоровья» по линии федерального штаба «Единой России», туда входят волонтеры-медики, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии.

В понедельник состоялось оперативное заседание президиума регионального политсовета подмосковной «Единой России» по ситуации на Украине. Секретарь местного отделения партии Игорь Брынцалов озвучил ряд задач для партийного актива, исполнительных секретарей и депутатов всех уровней

По его словам, в области сформирован волонтерский корпус, который может выезжать в другие регионы, где готовы оказать всю необходимую помощь. Также формируются «поезда здоровья» на Донбасс.

«Важно работать по запросам людей. Будем внимательно следить за потребностями эвакуированных жителей и собирать актуальную информацию в региональном исполкоме. Также будет проработана возможность по организации учебы детей беженцев с Донбасса, упрощен сбор документов для устройства эвакуированных детей в детсады и школы. По необходимости будем решать вопросы с трудоустройством тех жителей, которые планируют работать в Московской области», – сказал Брынцалов.

Также в Подмосковье продолжают собирать гуманитарную помощь. В регионе есть точки, где можно это сдать. Точки расположены в 4 городских округах: Щелково, Люберцы, Химки, Балашиха. Уже собрано около 100 тонн помощи. Пятая отправка помощи прошла в понедельник.

На Украине продолжается специальная военная операция российской армии, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.