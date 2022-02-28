РИАМО - 28 фев. Компания «Мострансавто» с текущего года стала обслуживать еще 15 новых маршрутов. За это время на них было совершено более 333,7 тыс. поездок, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Автобусы курсируют по новым маршрутам, расположенным в Одинцове, Рузе, Солнечногорске и Мытищах.

Одним из самых популярных стал маршрут № 10 «Сукромка – м/р Леонидовка». Там было совершено 57 тыс. транзакций. Далее в топ-3 вошли маршруты № 5 «ст. Мытищи – м/р Леонидовка» и № 7 «ст. Тучково – ул. Луговая». На указанных маршрутах было совершено более 47,6 тыс. и почти 43,8 тыс. раз.

Чаще обычного пассажиры предпочитают платить бесконтактным способом. Таким способом рассчитались за проезд 139,5 тыс. раз. Также пассажиры предпочитают оплачивать проезд с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» (53,5 тыс. регистраций проезда).