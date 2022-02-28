РИАМО - 28 фев. Московское областное управление ФАС России включит сведения в отношении ООО «МонтажСервисПлюс» в реестр недобросовестных поставщиков за односторонний отказ от исполнения заключенного контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС Подмосковья с жалобой на ООО «МонтажСервисПлюс» обратился санаторий «Аксаково» ФСИН России. Согласно доводам жалобы, общество отказалось исполнять заключенный контракт на проведение работ по капитальному ремонту номерного фонда в одностороннем порядке.

УФАС рассмотрело обращение учреждения и признало действия общества незаконными. Ведомство приняло решение включить ООО «МонтажСервисПлюс» в реестр недобросовестных поставщиков, однако общество не согласилось с решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «МонтажСервисПлюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосковного УФАС. Сведения об обществе будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.