РИАМО - 28 фев. Московское областное управление ФАС России включит сведения в отношении ООО «Комплексон» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий исполнения контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС Подмосковья с жалобой на ООО «Комплексон» обратилось муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта Видное».

Согласно доводам жалобы, общество нарушило условия заключенного с учреждением контракта на оказание услуг по уборке на объектах МБУ «Дворец спорта Видное». В ответ на это учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Комплексон» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.